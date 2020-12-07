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Один из самых крупных авиасалонов в мире отменили из-за коронавируса

7 декабря, 17:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Ле-Бурже-2021" официально не будет – следующее авиашоу состоится только через два года

Следующий Международный Парижский авиасалон, который является старейшим и одним и самых крупных в мире, отменили из-за всемирной пандемии коронавируса.

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Об этом сообщили в пресс-службе авиасалона.

Мероприятие было запланировано на 21-27 июня 2021 года. Однако из-за неопределенности, вызванной здравоохранительным кризисом, организаторы – Французская ассоциация аэрокосмической промышленности – решила его не проводить. Поэтому все участники выставки получат свои взносы обратно в полном объеме.

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Следующий авиасалон пройдет в июне 2023 года (точные даты сообщат позже).

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"Авиасалон в 2023 году будет больше, чем когда-либо, а наши команды уже работают над тем, чтобы он прошел как можно лучше", – заявил гендиректор авиасалона Жиль Фурнье.

Авиасалон Ле-Бурже проводится с 1909 года, но только по нечетным годам, в одноименном аэропорту, расположенном в 12 км от французской столицы.

Это уже далеко не первый крупный международный ивент, который пришлось отменить из-за COVID-19. В их список попали Женевский автосалон и другие мероприятия.

А о достижениях украинской авиации за 40 лет вы можете узнать в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция Париж авиация авиасалон коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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