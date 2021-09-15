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Авто можно будет растаможить дома: в "Дии" запустили эксперимент

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 сентября, 20:13
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Начисление таможенных платежей будет происходить автоматически и тут же их можно будет оплатить
Скоро можно будет оформить свою машину не выходя из дома / Коллаж "Сегодня"
Скоро можно будет оформить свою машину не выходя из дома / Коллаж "Сегодня"

С декабря украинцы смогут оформлять свои автомобили из-за границы не выходя из дома – власти запускают эксперимент по подаче документов на растаможивание автомобилей, оплату таможенных сборов и регистрацию через приложение "Дия".

Решение об этом было принято 15 сентября на заседании правительства Украины.

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В экспериментальном режиме через приложение "Дия" можно будет провести операции со своим автомобилям с 2 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года. Если практика будет успешной, эксперимент продолжат на постоянной основе.

Начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через "Дию", указано в проекте постановления правительства.

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"Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", – прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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