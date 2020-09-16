Раде предложили изменить налог на дорогие автомобили

Кабинет министров Украины предложил уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей. Этот показатель используется, в частности, для расчета транспортного налога. Изменения предусмотрены законопроектом № 4101, который правительство уже зарегистрировало в Верховной Раде.

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Порог предлагается снизить с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года. С учетом показателей на 2020 год, это означает, что транспортный налог в текущем налоговом году, согласно законопроекту, будет взиматься с автомобилей дороже 1,2 млн гривен.

Напомним, в конце 2014 года в Украине ввели налог в размере 25 тысяч гривен на "элитные" автомобили. Роскошными, по мнению правительства, являются, в частности, авто с объемом двигателя более 2,5 тыс. куб. см для дизельных и более 3 тыс. куб. см для бензиновых. Возраст таких автомобилей – не более пяти лет, а среднерыночная стоимость должна превышать определенную законом сумму.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

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