Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евро

В Украине собираются проводить таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.
Его сумма будет определяться по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива. По подсчетам профильного комитета Рады, в итоге стоимость растаможки "евробляхи" составит до 1000 евро.
Такие изменения предусматривают законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная Рада приняла в первом чтении. За проголосовали 259 и 293 нардепа соотвественно. Льготный акциз будет действовать в течение 180 дней с момента вступления законов в силу.
При этом сами "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Он предусматривает разрешение растаможить авто без применения штрафных санкций, но при условии уплаты таможенных платежей и добровольного взноса в 8,5 тыс. гривен в госбюджет.
Как рассчитать новый акциз для "евробляхи"?
Формула акцизного налога – "Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе", где:
→ Базовая ставка определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:
|Количество лет с года изготовления транспортного средства
|Ставка в евро
|0 – 9
|0
|10
|25
|11
|50
|12
|75
|13
|100
|14
|125
|15 и больше
|150
→ Vе определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:
- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для ТС с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);
- 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметров (включительно).
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→ Fе зависит от типа двигателя и составляет:
- для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом – 0 евро;
- для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) – 100 евро;
- для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) – 0 евро.
Напомним, теперь в Украине штрафовать владельцев "евроблях" имеют право и сотрудники полиции, и сотрудники таможни. Правда, "евробляхеров" пообещали не останавливать без причины до окончательного принятия новых законов.
Как подсчитал глава финкомитета Рады Александр Ковальчук, автомобилей, которые въехали в Украину до 31 декабря 2020 года и нарушили таможенные правила, насчитывается около 400-500 тыс. штук.
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