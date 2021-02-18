Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евро

Стоимость автомобиля больше не будет приниматься во внимание при растаможке

В Украине собираются проводить таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.

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Его сумма будет определяться по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива. По подсчетам профильного комитета Рады, в итоге стоимость растаможки "евробляхи" составит до 1000 евро.

Такие изменения предусматривают законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная Рада приняла в первом чтении. За проголосовали 259 и 293 нардепа соотвественно. Льготный акциз будет действовать в течение 180 дней с момента вступления законов в силу.

При этом сами "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Он предусматривает разрешение растаможить авто без применения штрафных санкций, но при условии уплаты таможенных платежей и добровольного взноса в 8,5 тыс. гривен в госбюджет.

Как рассчитать новый акциз для "евробляхи"?

Формула акцизного налога – "Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе", где:

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→ Базовая ставка определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:

Количество лет с года изготовления транспортного средства Ставка в евро 0 – 9 0 10 25 11 50 12 75 13 100 14 125 15 и больше 150

→ Vе определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для ТС с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметров (включительно).

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→ Fе зависит от типа двигателя и составляет:

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом – 0 евро;

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) – 100 евро;

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) – 0 евро.

Напомним, теперь в Украине штрафовать владельцев "евроблях" имеют право и сотрудники полиции, и сотрудники таможни. Правда, "евробляхеров" пообещали не останавливать без причины до окончательного принятия новых законов.

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Как подсчитал глава финкомитета Рады Александр Ковальчук, автомобилей, которые въехали в Украину до 31 декабря 2020 года и нарушили таможенные правила, насчитывается около 400-500 тыс. штук.

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