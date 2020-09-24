Пружина сжимается: курс доллара в Украине взвинчивает цены на бензин

На розничном рынке бензина и дизтоплива в Украине будут расти цены.Такой прогноз озвучивают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты. Как объяснил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, главная причина подорожания топлива – подорожание доллара до максимумов с 2019 года.

"С начала месяца гривня обесценилась к доллару более чем на 50 копеек. Это значит, что уже есть основания повысить цену литра топлива на 35-40 копеек. 80% нефтепродуктов Украина импортирует, покупая их за валюту, поэтому чем дешевле гривня, тем дороже литр в опте в долларах. Но розничный рынок, похоже, пока выжидает, когда гривня еще обесценится, до 28,5 грн/доллар. И тогда цены могут повыситься сразу на 50 коп./л и более", – считает Рябчев.

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Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также говорит о возможности повышения цен в рознице на 50 коп./л уже на этой неделе.

"Пружина сжимается, в Украине сейчас цены (без учета налогов, то есть себестоимость + маржа) – самые низкие в Европе. А год назад были самые высокие. К тому же баланс рынка топлива за 8 месяцев показал прирост его потребления по сравнению с прошлым годом, несмотря на кризис и коронавирус. Поэтому надо ждать, что ценовой тренд развернется в обратную сторону", – подытожил Куюн.

Подробнее о том, что происходит со стоимостью бензина, дизеля и автогаза, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Рынок топлива на переломе: грядет резкий скачок цен".

Также о влиянии растущего курса доллара на цены на АЗС узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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