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Проверить авто стало проще – в Украине открыли официальную базу VIN-кодов

7 июля 2021 14:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вскоре данные получат все популярные сервисы проверки автомобилей, уверены с Министерстве цифровой трансформации

VIN-коды стали доступнее

VIN-коды стали доступнее / Фото: Pixabay, Maria Healey Photography

В Украине упростилась проверка автомобилей по VIN-коду – уникальному номера автомобиля, состоящему из 17 символов. Теперь все данные опубликованы на Едином государственном портале открытых данных. Раньше на этом ресурсе в информации об автомобиле не указывался VIN-код.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой информации.

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Сейчас доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 – более 820 тыс. машин.

"Вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию к своим ресурсам. Этот процесс будет занимать считанные секунды", – заверили в Минцифры.

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Зачем нужен VIN-код

Проверка по VIN-коду позволяет:

  • идентифицировать каждую машину в мире и получить о ней базовую информацию;
  • проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;
  • узнать точное количество предыдущих владельцев;
  • узнать точную дату растаможивания авто.

К слову, сейчас в Украине проходить льготное растаможивание автомобилей на еврономерах, которые ввезли в страну до 2021 году. Как считают акциз на растаможивание евроблях по новым льготным правилам, смотрите в сюжете:

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