Продажи вырастут в 22 раза. Мир ждет экспансия электромобилей

Менее чем через 20 лет только каждый продаваемых в мире автомобиль будет оснащен двигателем внутреннего сгорания, подсчитали аналитики

Переход за "зеленые" авто ускорится в десятки раз / Фото: Сегодня, freepik.com

Уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары. В целом в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м.

Реклама

К такому выводу пришли аналитики BloombergNEF. Эксперты уверены, что сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.

"Будучи мировым лидером в производстве литий-ионных аккумуляторов, Китай получает выгоду от растущего спроса на аккумуляторные блоки для электромобилей. Европейский Союз пытается наверстать упущенное, ставя перед собой амбициозную цель – к 2025 году производить достаточное количество аккумуляторов для удовлетворения собственного спроса", – отмечают эксперты.

В то же время автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) уже достигли пика своих продаж, и их количество будет уменьшаться, считают аналитики.

По их данным, развитие рынка электромобилей ускоряется благодаря:

улучшению характеристик аккумуляторов;

снижению стоимости аккумуляторов;

увеличению количества пунктов зарядки:

государственной политике, которая стимулирует отказ от авто с ДВС.

Украина в деле

В Украине уже планируют запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с ДВС – как бензиновых, так и дизельных. Предлагается запретить:

с 1 января 2027 года для б/у автомобилей с дизельными двигательными внутреннего сгорания;

с 1 января 2030 года для новых авто на дизеле, а также для б/у и новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Реклама

Такая инициатива содержится в проекте закона, который обнародовало Министерство инфраструктуры. Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, ранее для популяризации электрических авто в Украине ввели таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.

Кроме того, в Украине грядет подорожание бензина.

О чем еще говорят в Украине и мире 10 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":