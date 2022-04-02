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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Придется платить больше? Сколько стоит бензин на украинских заправках

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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2 апреля, 17:42
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Рассказываем, какие цены на бензин установили украинские АЗС в начале апреля
Что происходит с ценами на горючее
Что происходит с ценами на горючее / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в марте стали быстро меняться цены на сжиженный газ на АЗС. В последнее время не самый популярный против "дизеля" и бензина вид топлива сильно подорожал. Что происходит со стоимостью горючего в Украине в апреле?

"Сегодня" по данным AUTO.RIA расскажут, что происходит с ценами на АЗС.

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Средняя цена на топливо 2 апреля

Итак, по состоянию на 2 апреля ситуация по Украине такова:

  • A-95+ стоит в среднем 35,20 грн/л;
  • A-95 33,70 грн/л;
  • A-92 33.26 грн/л;
  • дизельное топливо – 36,98 грн/л;
  • газ 26,22 грн/л.

На заправках цены отличаются так.

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Как украинцам меньше платить за бензин

"Сегодня" раньше рассказали, что для меньшего потребления топлива автомобилем важно контролировать, чтобы давление в ваших шинах было достаточным, поскольку если у всех четырех он снизится на 0,1 атм., это увеличит расход топлива на 2–3%.

Главный враг экономии горючего – агрессивное движение с резкими рывками и экстремальным торможением. Надо правильно пользоваться коробкой передач и ездить максимально мягко.

Также экономить бензин поможет соблюдение количества оборотов двигателя не больше 2000 в минуту и правильный проем в свечах (1 мм), обеспечивающий полное сгорание смеси в цилиндрах.

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Экономию до 40% обеспечит правильное расстояние при движении на дороге. За легковым автомобилем нужно ездить на расстоянии в пределах 2 м, за грузовиком – 4 м, за автобусом – 5 м. Следуя этим правилам, вы будете передвигаться в зоне с разреженным воздухом.

"Сегодня" также писали, что будет с ценами на горючее в апреле, и какие нововведения ввело государство на время военного положения для водителей.

ценыбензинАЗС
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