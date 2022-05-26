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Правила в Украине станут еще жестче: за что теперь будут наказывать водителей

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 16:25
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В Украине подготовили три законопроекта, которые будут регулировать взыскание штрафов за нарушение правил
Специфику взимания штрафов за нарушение ПДД планируют изменить
Специфику взимания штрафов за нарушение ПДД планируют изменить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада зарегистрировала ряд законопроектов, по которым планируют усилить наказание за нарушение ПДД.

Речь идет о проектах закона:

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  1. 7354 касается установление нового порядка ответственности за нарушение подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей ТС, нарушение порядка государственной аккредитации школ, аттестации специалистов и порядка оформления или выдачи прав.
  2. 7026-1 предполагает увеличение штрафов за систематические нарушения правил дорожного движения: от 3 до 5 правонарушений — вдвое, от 5 до 10 — в пять раз, более 10 раз — лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет. Под систематическим правонарушением понимается совершение 3 и более таких противоправных действий в течение года.
  3. 6502 призванный усовершенствовать учет штрафных баллов, а именно – ввести систему начисления штрафных баллов за нарушение ПДД, которые зафиксированы не в автоматическом режиме, что влечет временное приостановление действия водительских прав до момента повторного прохождения курса обучения и сдачи теоретического и практического экзамена на знание правил.

Так, за словами заместителя председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре, народному депутату Владимиру Крейденку, война в Украине не освобождает наших граждан от ответственности и выполнения правил дорожного движения.

Несмотря на это, как утверждает он, в ходе боевых действий в Киевской области было немало нарушений ПДД, не работали камеры автофиксации, полиция обеспечивала безопасность от оккупантов. Все это повлияло на увеличение количества ДТП.

Водительские права будут выдавать по-новому

24 мая вступило в силу постановление, касающееся механизма подготовки и переподготовки водителей в Украине.

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В целом кандидатам в водители нужно будет сделать пять шагов, чтобы получить права:

  • прослушать теоретический курс в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 1 год;
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
  • пройти практическую подготовку в автошколе;
  • сдать экзамен в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 2 года;
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

Кроме этого, с июля украинские водители смогут получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

Раньше мы писали, какие автомобили массово скупают украинцы, а также рассказывали, что в России остановилось производство легковых автомобилей.

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