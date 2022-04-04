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Подорожания не будет? Какие цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС Украины

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 апреля, 15:42
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Рассказываем об актуальных ценах на топливо на украинских заправках 4 апреля
Какие цены на бензин, дизель и автогаз в Украине 4 апреля
Какие цены на бензин, дизель и автогаз в Украине 4 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация на рынке горючего остается стабильной, но может измениться. Эксперты прогнозируют улучшение, учитывая, что США будут поставлять нефть в Европу.

Редакция "Сегодня" узнавала, какие цены на бензин, дизель и автогаз сейчас выставили в сетях АЗС в Украине. Использовали информацию с сайта Auto.RIA.

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Похоже, бензин А-95+ сейчас предлагают только в сети OKKO по цене 35,2 грн/л. Цены на обычный А-95 стартуют от 33,33 грн/л и в среднем доходят 33,7 грн/л.

А-92 продают от 33,22 гривни за литр. Средняя цена на этот вид бензина составляет 33,26 грн/л.

Стоимость дизельного горючего очень разнообразна. В среднем на АЗС его сбывают по 36,98 грн/л. Есть и более дорогие варианты, до 39,29 грн/л, но можно найти и более дешевые – от 34,29 грн/л.

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Автогаз продают не всюду. Приобрести его можно в сетях "Укрнефть", "Авиас", Mango, "Нефтек", WOG, OKKO, "БРСМ-Нефть". Цены стартуют от 25,37 грн/л, а средняя стоимость составляет 26,22 грн/л.

Цены на топливо 4 апреля
Цены на топливо 4 апреля / Фото: скриншот

Ситуация с горючим

На рынке горючего в Украине уже несколько дней держатся стабильные цены. Экс-президент ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук предупреждал о снижении цен на украинских заправках, поскольку благодаря американским поставкам нефти в Европу снизится стоимость импортного горючего.

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Учитывая уничтожение оккупантами нефтебаз и проблемы с логистикой, цена – вопрос второстепенный. Есть большой риск дефицита горючего. Однако сейчас стоимость бензина и ДП зависит во многом от совести владельцев сетей заправок.

Специалисты отмечают, что с начала войны в Украине более чем на 50% уменьшилось количество рабочих АЗС. Не исключено, что вскоре водителям придется забыть об автогазе и бензине А-92, который в Европе вообще не производят.

"Сегодня" также писали, как украинцам экономить на бензине, и рассказывали, что будет с ценами на горючее в апреле.

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