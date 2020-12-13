"Письма счастья"-2021: камер станет в 10 раз больше и ловить будут не только за скорость

Камер автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в 2021 году должно стать в 10 раз больше, чем сейчас. Об увеличении их количества заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Их число хотят довести до 500 и более. Расширятся функции новых камер. С новшествами разобрался сайт "Сегодня".
Мы выяснили:
- сколько закупят новых систем автофиксации нарушений;
- где их установят;
- какие появятся новые функции, кроме фиксации превышения скорости;
- снизилось ли число нарушений, сколько начислено и уплачено штрафов;
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Сколько появится новых камер
Как сообщили нам в пресс-службе Патрульной полиции, в этом году, как и планировалось, закуплено 220 систем автофиксации "Каскад", часть которых установят до конца текущего года, часть – в следующем году. Предварительно, на 2021 год планируется закупить и подготовить к установке еще 300 систем автофиксации по всей Украине.
То есть с учетом 50 систем "Каскад", уже работающих в Киеве, можно ожидать появления на дорогах около 570 систем автофиксации. Пока "Каскады" регистрируют только превышение разрешенной скорости движения. В том числе и автомобилей с иностранными номерами.
Где их установят
Где появятся новые "Каскады", пока не определено.
"Их размещение еще утверждается. Количество запланированных камер автофиксации на следующий год решается владельцами дорог или органами местного самоуправления", – официально ответили в пресс-службе Патрульной полиции.
Но неофициально патрульные нам подтвердили: камеры начнут работать по всей Украине. Прежде всего в городах-миллионниках (Харьков, Одесса, Днепр, Львов), добавят их в Киеве и окрестностях. Также они появятся в аварийно-опасных местах на дорогах международного и национального значения. По данным Патрульной полиции, в Украине насчитывается около 2000 аварийно-опасных мест. Как и сейчас, будут установлены знаки, предупреждающие том, что впереди работают приборы автофиксации нарушений.
За что станут штрафовать в 2021 году
Сейчас в Киеве тестируется фиксация нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутного транспорта. В 2021 году планируется тестирование фиксации запрета выезда на полосу встречного движения и проезд на запрещающий (красный, желтый, красный с желтым) сигнал светофора. Ожидается, что по результатам тестирования штрафы в 2021 году станут реальными.
В перспективе – автофиксация еще трех видов нарушений: неправильная парковка, движение по тротуарам, нарушение правил проезда ж/д переездов.
Поймали более миллиона лихачей
По словам министра Арсена Авакова, за полгода работы камер (с 1 июня) количество случаев превышения скорости снизилось на 30%. В пресс-службе Патрульной полиции нам сообщили, что на 1 декабря вынесено 1 млн 143 тыс. 491 постановление о штрафах (255 грн). Оплачено 85% штрафов на сумму почти 170 млн грн. Напомним: по закону, если штраф, наложенный в автоматическом режиме (в народе их давно называют "письма счастья"), оплачен в течение 10 дней с момента нарушения, он уменьшается вдвое – до 127,5 грн. Если просрочен более чем на месяц – он удваивается до 510 грн. Несложный расчет показывает: средний штраф составил 175 грн, то есть большинство нарушителей уплатили половину суммы, воспользовавшись правом на скидку.
О том, что такое автовидеофиксация нарушений ПДД и можно ли перехитрить камеру, – смотрите в сюжете "Сегодня":
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