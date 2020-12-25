От Renault Duster до Toyota Highlander: самые популярные и самые дорогие машины госавтопарка

Всего в 2020 году на обновление автопарков потратили полтора миллиарда гривен

Авто стоимостью в два миллиона гривен украинские чиновники до сих пор покупают за государственные средства. Автопарк пополняют и элитные внедорожники.

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Для каких именно чиновников приобрели элитные авто – рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Мирослав Откович.

2852 автомобиля – на такое количество пополнился государственный автопарк в 2020 году. Среди них автопарк службы автомобильных дорог – "Укравтодора". Там сумели приобрести в этом году сразу несколько авто премиум класса. Среди них внедорожники – Toyota Land Cruiser, Mazda CX 9 и Mitsubishi Pajero Sport. Самая дорогая среди них Toyota Highlander.

"Сегодня" отправили информационный запрос в "Укравтодор" с вопросом – зачем им такое фешенебельное авто. Там ответили – большинство сомнительных тендеров отменили, но некоторые не успели.

"Укравтодор" не поддерживает закупки служебных автомобилей премиум-класса и поэтому, на данный момент, отрабатывается механизм продажи автомобиля Toyota Highlander Premium с целью возвращения нерационально использованных средств. В частности, рассматривается механизм продажи этого автомобиля через систему аукциона "Prozorro Продажи", – говорится в ответе.

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Пополнило свой автопарк и МВД. закупили новенькие Шкоды Кодиак, в которых встроено оборудование, которым будут измерять скорость движения автомобилей в потоке транспортных средств. При этом такой патруль будет работать незаметно. Однако, использовать их полиция начнет очень нескоро, машины приобрели для тестирования и отладки системы. А если до старта проекта далеко, то автоэксперты интересуются – почему МВД приобрело сразу четыре авто стоимостью почти миллион гривен каждое.

В целом среди государственных структур популярным остается седан бизнес-класса Toyota Camry. Были закуплены 54 машины по 600 000 грн каждая. Все они пополнили автопарки Службы внешней разведки, аппарата Верховной Рады и СБУ .

А вот Государственное бюро расследований купило лишь девять машин, зато на каждую из иномарок для детективов государство потратило более миллиона гривен.

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Следует признать, в этом году чиновники существенно уменьшили свои запросы. Авто представительского класса – скорее исключение из правил. Больше всего закупили внедорожников Renault Duster – их приобрели более тысячи. Стоимость одного меньше 400 000 гривен.

Всего в 2020 году через систему государственных закупок Prozorro государственные учреждения, министерства, ведомства, учебные заведения и секретные службы потратили более полутора миллиарда гривен.

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