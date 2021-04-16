Как безопасно и дешево зарядить электромобиль без вреда для окружающих

Собственники электрокаров начали массово заряжать свои авто от квартирных розеток, но это может плохо закончиться для всего дома

Многие собственники электрокаров элементарно экономят на зарядке своих машин, а потому некоторые даже подключают электрические машины прямо к домашним розеткам. Но эксперты говорят, что все это может очень плохо закончиться для всего дома. Подробно о проблеме – в сюжете.

Зарядки для авто Видео: Сегодня

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Заряжают авто прямо под окнами домов

Зачастую электромобили от квартирных розеток заряжают таким образом. Машину подгоняют под окна, прямо на зеленую зону, а из окна выбрасывают удлинитель, который подключен к квартирной розетке. Причем, некоторые собственники электрокаров, когда таким образом заряжают авто, прячут номера. Наверное, просто от стыда.

Зарядка электромобиля / Фото: Сегодня

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По словам исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, невозможно точно спрогнозировать, может ли энергосеть вашего дома выдержать еще и зарядку электромобиля.

В свою очередь собственники электрокаров говорят, что их машины потребляют электроэнергии чуть ли не как утюг или электрочайник. К примеру, Алексей Бутко – собственник электромашины, говорит, что его авто потребляет 2,2 киловатта во время зарядки. Причем, он также говорит, что такая машина просто не умеет потреблять больше, ведь есть модели, которые могут во время заряда потреблять даже 30 киловатт электроэнергии.

Зарядка электрокара / Фото: Евгений Яровой

Общественные зарядные станции

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В свою очередь представитель направления YASNO E-mobility Евгений Пенкин говорит, что лучше электромобили заряжать на специальных станциях, потому что из-за заряда от домашних розеток может произойти замыкание, что приведет к печальным последствиям.

Евгений Пенкин добавляет, что специальная зарядная станция работает с помощью ID-карты для авторизации. Это очень удобно и не требует лишних усилий.

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А вот Александр Сокиржинский проживает в Киевской области и свой электромобиль заряжает как раз от домашней розетки. Причем, делает он это ночью, что значительно дешевле, ведь работает ночной тариф. Он даже купил так называемую быструю зарядную станцию за 9 тысяч гривен. По словам Александра, станция имеет мощность в 6 киловатт, а электрокар полностью заряжает за 10 часов.

Представитель направления YASNO E-mobility Евгений Пенкин говорит, что станция зарядки и сам электрокар общаются между собой с помощью специального протокола, а потому все безопасно. Такие станции сертифицированные и могут заряжать любые электромашины.

Кредит на зарядную станцию от государства

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К тому же Государственное агентство по энергоэффективности принялось кредитовать домашние зарядки для электромобилей. Деньги на это будут брать из программы "Теплые кредиты".

Временно исполняющий обязанности главы Госагентства по энергоэффективности Константин Гура говорит, что такой программой может воспользоваться каждый собственник частного дома и получить компенсацию до 35% от стоимости зарядной станции.

Можно рассчитывать, что покупателю такой станции могут вернуть максимум 14 тысяч гривен. Расчет в этой программе таков, что большинство собственников электрокаров будут заряжать свои машины ночью.

Константин Гура подчеркивает, что для всей объединенной энергосистемы страны это также является плюсом, ведь сейчас фиксируется снижение потребления электричества ночью. Но если собственники электромашин массово будут заряжать их ночью, график нагрузки на энергосеть выровняются.

Также зарядные станции для электромобилей можно установить даже возле многоэтажек в городах, но это уже можно сделать без государственных кредитов.

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