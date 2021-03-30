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Новое имя и логотип. Volkswagen объявил о ребрендинге

30 марта, 22:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Немецкий автопроизводитель взял курс на электрокары – это отобразят в его названии

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует ребрендинг своего американского подразделения – Volkswagen of America.

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Об этом сообщили 30 марта на сайте компании.

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Новое название – Voltswagen of America – будет образовано от наименования единицы измерения электрического напряжения, вольта, неспроста. Таким образом, компания собирается сделать фокус на свою приверженность производству электромобилей.

Именно это название будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения Volkswagen.

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Вдобавок к этому электрокары этого производителя будут выпускаться с новым логотипом – светло-голубого цвета с надписью Voltswagen, а машины с бензиновыми двигателями будут выпускать с прежним – синим и аббревиатурой VW.

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Официально ребрендинг компании назначен на 3 мая.

Вероятно, объявить об этом хотели значительно позже. Как сообщает CNBC, 29 марта на сайте Volkswagen заявили о смене названия американского подразделения, но датой публикации было указано 29 апреля. Позже эту информацию удалили с сайта.

Напомним, в прошлом году о смене логотипа объявил другой немецкий автопроизводитель – BMW.

Кроме того, в 2020 году Nissan тоже показал новый логотип своей компании, который не менялся последние 20 лет.

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Volkswagen ребрендинг
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