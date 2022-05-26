Ни капли украинцам: Венгрия запретила продавать бензин иностранцам на авто

Рассказываем, к чему готовиться украинцам, которые приехали в страну на автомобиле

В Венгрии не будут заправлять автомобили с иностранными номерами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые уезжают за границу на собственных авто, вскоре не везде смогут заправить бензином свои машины. Речь идет, в частности, о такой стране, как Венгрия.

Об этом сообщает сербский канал РТС.

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Так, с 27 мая в стране заправляться бензином смогут только владельцы автомобилей на венгерских номерах. А машины с иностранной регистрацией не смогут получить топливо на автозаправках.

Местные власти таким образом хотят избавиться от якобы "бензинового туризма".

Сколько стоит бензин в Венгрии

В стране сейчас цены на топливо заморожены, поэтому возможно, что иностранцы злоупотребляют этим и скупают горючее.

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Заправить автомобили в Венгрии можно на сетях заправок Mol, Лукойл, MAXILine, OMV, АВИА. В последнее время топливо в стране значительно не дорожало:

A-95 можно купить в среднем за 490 форинтов (39,4 грн);

A-98 – за 375 форинтов (30 грн);

дизель – за 567,7 форинтов (45,67 грн).

Что будет с ценами на бензин в Украине

Ранее редакция "Сегодня" поговорила с заместителем директора Научно-технического центра "Психея" Геннадием Рябцевым о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. По его словам, отмена государственного регулирования — плохой шаг, из-за которого будут проблемы.

Поскольку трейдеры теперь ничем не ограничены, они могут выставлять любой ценник, даже 100 грн за литр бензина. Украинцы от этого не выиграют, а бюджет и подавно, потому что кроме 7% НДС, компании больше не платят налоги. Источник снабжения также один – западная граница, поэтому и ценовой конкуренции нет, зато спекуляций на рынке станет больше.

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Учитывая дефицит горючего, рост цен следует ожидать не только на АЗС, но и везде. Прежде всего это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и горючего.

Ранее мы рассказывали, как сильно подорожал автогаз, и о какой мошеннической схеме сеть WOG предупредила своих клиентов.