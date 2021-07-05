Не разгонишься. Все автомобили в Европе оборудуют системой ограничения скорости

Нововведения могут стать обязательными уже в июле следующего года. Пока что рассматривается несколько вариантов работы системы

Система ISA может стать обязательной / Фото: Unsplash, etsc.eu

На всех новых автомобилях, которые продаются в Европе, уже в июле 2022 года могут появиться устройства для ограничения скорости. Речь идет о системе Intelligent Speed ​​Assistance (ISA), которая должна принудительно замедлять автомобиль на опасных участках.

Эксперты уверяют, что это приведет к снижению аварийности и смертности. Противники такого решения говорят о новом шаге по тотальному контролю над гражданами, пишет Jalopnik.

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ISA будет работать с помощью GPS и распознавать уличные знаки. В самом жестком варианте работы системы машина не сможет разогнаться выше определенного порога, сколько бы водитель не давил на акселератор. Более мягкий вариант предусматривает включение звуковых сигналов при превышении скорости.

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Система ISA также может снижать мощность двигателя после ограничения скорости или усложнять нажатие педали акселератора. Такие технологии уже используются, но сейчас водители могут нейтрализовать их, нажав педаль акселератора или полностью отключив систему.

Какой именно вариант системы станет обязательным, пока не сообщается.

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Напомним, многие автопроизводители уже устанавливают ограничения скорости в 250 км/ч и планируют ужесточать лимиты. Volvo заявила о введении искусственного ограничения скорости на уровне 180 км/ч для всех без исключения моделей. Вслед за Volvo об ограничении на уровне 180 км/ч объявил и генеральный директор Renault Лука де Мео: уже скоро новые Renault, Dacia не смогут разгоняться быстрее 180 км/ч.

К слову, каждые три минуты на украинских дорогах происходит ДТП. В прошлом году в дорожных происшествиях погибли более 3500 украинцев. Среди основных причин аварии – превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.