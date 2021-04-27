На майские в Украине подорожает бензин: в каких областях можно заправиться дешевле

Трейдеры делают дифференциацию для состоятельных регионов и не очень, чтобы объемы продаж не падали

За время майских праздников цены на топливо могут вырасти на четыре процента. То есть литр бензина подорожает примерно на 50 копеек, а дизельное топливо – на гривну. Каковы причины этого?

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Опрошенные новостями "Сегодня" специалисты говорят, что подорожание сезонное и связано с Пасхой. При этом в областях цены отличаются.

Видео: Сегодня

Бензин А-95 самый дорогой в Киеве – 30,26 грн/л. А самый дешевый в Сумской области – 28 грн.

А-92 на Луганщине стоит 29,09 грн. Также более 28 грн/л он стоит в Киеве, Донецкой, Запорожской, Львовской областях. Тогда как в Сумской – 27 грн.

Дизель самый дорогой в Киеве – почти 30 грн/л. Зато в Киевской области цена одна из самых низких по стране – 27,79 грн. А самый дешевый дизель – на Николаевской и Харьковской областях.

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Эксперты говорят, цены зависят от покупательной способности населения. Высокую стоимость на Луганщине объясняют опасной близостью к линии разграничения.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук объясняет:

"Операторы рынка дифференцируют цены, так как, например, 28 грн/л в Киеве – это совсем не то, что 28 за литр, например, в Волынской или Сумской области. Поэтому мы всегда как операторы рынка цены дифференцируем, чтобы объемы продаж не падали".

Директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что трейдеры закупились большими партиями нефтепродуктов по цене, которая была на 4-6% выше, чем в начале апреля. Поэтому эта разница в 1 гривну постепенно перейдет в стоимость топлива на АЗС.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине исчезает один из рисков, угрожающих стабильности рынка горючего – дефицит дизеля и автогаза . Белорусские поставщики пообещали продать Украине столько горючего, сколько нужно, даже более контрактов.