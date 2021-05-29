Мочанов продает легендарный Lincoln за $25 тыс. Нужны деньги – фото

Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov
Легендарный автогонщик, блогер, доброволец-волонтер во времена АТО Алексей Мочанов продает свой автомобиль Lincoln Mark VI. 1983 года выпуска.
Об этом он написал у себя в Facebook.
Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov
По его словам, машина находится в отличном состоянии: "сел-поехал".
Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov
"Цена $25 тыс. Без торга и обмена. Нужны деньги. Отвечу в личку", - написал он.
Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov
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Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov
Напомним, ранее известный автогонщик подсказал водителям, как обезопасить себя, выезжая на дороги в снег, туман и гололед: пять советов водителям от Мочанова.
Также он дал 12 советов автомобилистам, как пережить погодные невзгоды с минимальным ущербом для себя и для своего "железного коня". Самый оптимальный вариант, по его словам, это оставить автомобиль дома, чтобы разгрузить дороги.