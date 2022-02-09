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Льготной растаможке пришел конец: что ждет "евробляхеров" на украинских дорогах

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 14:35
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Рассказываем, какие штрафы ждут нарушителей и можно ли остаться вообще без машины
Что будет с нарушителями с 9 февраля
Что будет с нарушителями с 9 февраля / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с 9 февраля завершился последний этап льготного растаможивания авто на европейских номерах, так называемых "евроблях" для участников АТО/ООС

Об этом свидетельствуют Законы Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, срок действия которых истек 8 февраля.

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Это означает, что с 9 числа все машины, которые были ввезены в Украину во время действия режима временного ввоза или транзита и до сих пор не прошли надлежащее таможенное оформление или не были вывезены за пределы страны – считаются такими, которые нарушают закон.

За такое нарушение предусмотрено привлечение к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом, то есть "евробляхеров" будут наказывать штрафами.

Какими будут штрафы?

Взыскания за нарушение режима временного ввоза составляют 850 грн до 170 тысяч гривен, а в некоторых случаях возможна даже конфискация:

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  • нарушение режима не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 грн;
  • сроком от 3 до 10 суток, а также повторное нарушение и случай, если лицо привлекалось к ответственности за такое правонарушение в течение года – 5,1 тыс. грн;
  • нарушение режима от 10 до 20 суток – взыскание 17 тыс. грн;
  • от 20 до 30 суток – штраф 85 тыс. грн;
  • более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 тыс. грн или конфискация авто.

Также предусмотрены штрафы за нарушение сроков транзита:

  • менее 1 суток – предупреждение или штраф 170 грн;
  • от 1 до 10 суток – штраф 3,4 тыс. грн;
  • от 10 до 20 суток – штраф 8,5 тыс. грн;
  • от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 тыс. грн;
  • более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 тыс. грн. или конфискация машины.

Следует напомнить, что первый этап "легализации евроблях" завершился еще 11 ноября.

Растаможка подорожала

В Украине сильно подорожала растаможка автомобилей из Европы и Кореи. Все дело в том, что теперь все авто оцениваются по спецкаталогу, где указана средняя стоимость каждой машины.

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Поэтому следует ожидать дальнейшего подорожания на уровне 20% и главную роль будет играть именно та цена, которая заложена в каталоге.

Стоимость выросла и из-за увеличение спроса, некоторые машины приобрели огромную популярность на внутренних рынках Европы и Азии.

"Сегодня" также писали, что новую услугу для водителей запускает "Дія" и рассказывали, что будет с ценами на горючее в феврале.

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