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Крадут "корейцев" и "японцев": ТОП-5 популярных среди угонщиков марок авто

29 сентября, 09:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Владельцам машинам советуют страховать свои транспортные средства

Угонщики автомобилей в Украине чаще всего крадут машины японских и корейских марок. Реже объектами интереса преступников становятся европейские и американские бренды. А ТОП-5 самых популярных среди автоворов марок авто выглядит так:

  1. Lexus;
  2. Hyundai;
  3. KIA;
  4. Mazda;
  5. Honda.
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Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

При этом он посоветовал водителям страховать свои автомобили – в таком случае не нужно будет платить злоумышленникам выкуп, если те его потребуют.

Ранее в Украине ввели новые наказания за угон авто. Закон предусматривает уголовную ответственность для тех, кто посягает на чужую собственность.

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Кроме того, до этого тяжесть преступления устанавливалась с учетом наличия понесенных убытков. Как объяснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, если автомобиль возвращался владельцу в том состоянии, в котором его украли, то суд считал, что ущерба не было. Сейчас это правило отменили и независимо от того, была возвращена машина или нет, считается, что был причинен вред.

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Также сообщалось, что у каждого украинца появилась возможность проверить подлинность водительского удостоверения онлайн. Чтобы сделать это, нужно всего лишь знать серию и номер интересующих водительских прав.

А о том, как защитить автомобиль от угона, новостям "Сегодня" рассказали эксперты и жертвы грабителей:

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авто кража МВД угон Украина марки автомобили

Источник: Сегодня

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