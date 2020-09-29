Крадут "корейцев" и "японцев": ТОП-5 популярных среди угонщиков марок авто

Угонщики автомобилей в Украине чаще всего крадут машины японских и корейских марок. Реже объектами интереса преступников становятся европейские и американские бренды. А ТОП-5 самых популярных среди автоворов марок авто выглядит так:

Lexus; Hyundai; KIA; Mazda; Honda.

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Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

При этом он посоветовал водителям страховать свои автомобили – в таком случае не нужно будет платить злоумышленникам выкуп, если те его потребуют.

Ранее в Украине ввели новые наказания за угон авто. Закон предусматривает уголовную ответственность для тех, кто посягает на чужую собственность.

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Кроме того, до этого тяжесть преступления устанавливалась с учетом наличия понесенных убытков. Как объяснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, если автомобиль возвращался владельцу в том состоянии, в котором его украли, то суд считал, что ущерба не было. Сейчас это правило отменили и независимо от того, была возвращена машина или нет, считается, что был причинен вред.

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Также сообщалось, что у каждого украинца появилась возможность проверить подлинность водительского удостоверения онлайн. Чтобы сделать это, нужно всего лишь знать серию и номер интересующих водительских прав.

А о том, как защитить автомобиль от угона, новостям "Сегодня" рассказали эксперты и жертвы грабителей:

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