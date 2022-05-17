Кабмин Украины отпустил цены на бензин. Вице-премьер назвала максимум

Цены на топливо прекратят регулировать со стороны государства

Свириденко рассказала о ценах на топливо/Фото: коллаж: "Сегодня"

Государство желает создать для бизнеса максимально комфортные условия, чтобы он обеспечил рынок необходимым количеством топлива.

Об этом во время телемарафона рассказала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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"По результатам сегодняшнего (17 мая – Ред.) заседания оперативного штаба была принята договоренность о прекращении ценового регулирования со стороны государства, чтобы операторы рынка имели возможность напитать его необходимым ресурсом", — отметила Свириденко.

Она ожидает, что цены на дизельное топливо не превысят уровень 58 грн/литр, а на бензин – не более 52 грн/литр.

"Как только мы ощутим, что операторы рынка злоупотребляют своим положением, то будем вводить против них специальные санкции и мониторить ситуацию круглосуточно. Мы не допустим, чтобы наших людей и нас с вами обманывали. Данное решение должно привести к тому, что в ближайшие недели очереди за топливом будут уменьшаться, а баланс рынка не допустит дефицита", — сказала Свириденко.

Когда в Украине исчезнет дефицит топлива

Эксперт рынка горючего, директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн ранее рассказывал "Сегодня", что не нужно ждать быстрого развития событий, ведь для европейцев кризис горючего – это даже больший шок, чем для украинцев.

Он отмечает, что проблем с горючим сейчас достаточно, однако основная – найти способ привезти его в страну.

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"Надеюсь, до конца мая можно ожидать, что дефицит немного погаснет. Он не исчезнет, но хотя бы в основных сетях появится горючее, и лимиты будут не 5-10 литров, а 20-30 литров", – спрогнозировал Куюн.

Ранее мы писали, как в Украину везут горючее из Европы.

Также информировали, когда в Киеве исчезнут очереди за бензином.