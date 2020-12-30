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Honda больше не будет продавать машины в России

30 декабря, 11:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стало известно, когда японский автогигант прекратит поставки автомобилей в РФ

Российская дочерняя компания японской Honda Motor прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам в России в 2022 году. Продажи мотоциклов и силового оборудования при этом прекращать не будут. Также продолжат работать сервисы по обслуживанию авто.

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Об этом пишет Reuters.

В Honda объяснили, что решение принято в рамках "усилий компании по реструктуризации деятельности". По данным Ассоциации европейского бизнеса, Honda за последний месяц продала в РФ всего 79 автомобилей, что на 50% меньше, чем годом ранее. Продажи с января по ноябрь снизились на 15%, до 1383 автомобилей.

Всего за это время в России было продано более 1,3 млн новых авто. В Украине тем временем обвалился спрос на новые автомобили.

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К слову, у Honda нет заводов в России, в отличие от других японских автопроизводителей, таких как Toyota и Nissan.

Напомним, ранее корейский автогигант SsangYong объявил о банкротстве. Компания не смогла рассчитаться с кредитами на сумму около 140 млн долларов.

А о том, как работает новая схема автомобильных мошенников, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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