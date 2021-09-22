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Европейская практика: грузовики тяжелее 12 тонн будут платить за пользование некоторыми дорогами

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 сентября, 16:06
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Правительство поддержало законопроект, согласно которому грузовики свыше 12 тонн будут платить за пользование некоторыми дорогами.
Грузовики более 12 тонн будут пользоваться некоторыми дорогами платно
Грузовики более 12 тонн будут пользоваться некоторыми дорогами платно / Фото: Коллаж: Сегодня

Грузовые автомобили с весом более 12 тонн будут платить за пользование дорогами государственного значения.

О поддержке правительством соответствующего законопроекта на заседание 22 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Проект закона является частью из плана мероприятий для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По словам премьера, это практика абсолютного большинства европейских стран.

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Шмыгаль подчеркнул, что украинские дороги строятся преимущественно за деньги налогоплательщиков, а наибольшую нагрузку получают именно от грузовиков.

"Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования. Средства с грузовиков будут консолидироваться в государственном дорожном фонде – это будет дополнительный ресурс для создания качественной новой инфраструктуры для всех", – написал политик.

Большая стройка

В этом году 82% украинцев заметили улучшение качества и увеличение количества дорог, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

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Также, 41% опрошенных считает, что во время президентства Зеленского было построено и отремонтировано больше дорог, чем во времена любого другого президента.

Зато 33% считают, что такое улучшение – заслуга местных властей.

20 сентября стало известно, что в Днепропетровской области построят уникальную дорогу-эстакаду через реку Орель.

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