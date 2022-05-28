Газа нет, а бензин втридорога: что происходит на WOG, ОККО, Shell и UPG

Рассказываем, какая ситуация с наличием и стоимостью бензина на ведущих украинских заправках

Дефицит топлива ощущается еще сильнее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Почти на всех украинских заправках 28 мая наблюдается нехватка газа, а стоимость бензина значительно выше, чем, например, тех же две недели назад.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит горючее на ведущих украинских заправках.

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По данным AutoRia, стоимость топлива на OKKO:

А-95+ – 52 грн;

А-95 – 51 грн;

А-92 – 57 грн;

газ – 39,39 грн.

Цена на WOG:

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 51 грн;

А-92 – в наличии нет;

ГП – 57 грн;

газ – в наличии нет.

Цена на UPG:

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А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 48 грн;

А-92 – в наличии нет;

ГП – 56 грн

газ — в наличии нет.

Цена на Shell:

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 50,99 грн;

А-92 – в наличии нет;

ГП – 42,31 грн;

газ – в наличии нет.

Реально 100 грн за литр?

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. Эксперт убежден, что отмена государственного регулирования цен была плохим шагом, который приведет к ряду проблем.

Поскольку трейдеры теперь ничем не ограничены, они могут выставить любую цену даже 100 грн за литр бензина. Украинцы от этого не выиграют, а бюджет и подавно, потому что кроме 7% НДС, компании больше не платят налоги. Источник снабжения также один – западная граница, поэтому и ценовой конкуренции нет, зато спекуляций на рынке станет больше.

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Учитывая дефицит горючего, рост цен следует ожидать не только АЗС, но и вообще везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и горючего.

Раньше мы писали, каких мошеннических схем на заправках нужно опасаться украинцам, а также рассказывала, что такое бензин M95, который так заинтересовал интернет-пользователей и где его купить в Украине.