Должен знать каждый водитель: какие важные изменения ввели для украинцев в Швейцарии

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие наши граждане эвакуировались за границу на собственных авто. И многие страны ввели изменения для водителей, чтобы упростить им условия пребывания.
"Сегодня" со ссылкой на Интеграционный центр SEEP объясняют, какие требования к украинским водителям будут действовать в Швейцарии до 2023 года.
Какие правила действуют
Украинцы, эвакуировавшиеся в Швейцарию, могут получить статус защиты "S". Это дает право на проживание в стране сроком 1 год с возможностью продления. Для них и действуют различные смягчения.
В целом чтобы въехать на территорию страны с украинскими номерами, нужно иметь "Зеленую карту". Мы уже рассказывали, что такое "Зеленая карта", и как ее получить в разных странах. Если же ее нет, то нужно заключить пограничное страхование. Его в Швейцарии можно оформить на таможне.
У тех водителей, у которых есть действующее водительское удостоверение, и в котором все данные продублированы латиницей, есть право пользоваться им до истечения срока действия. Когда этот срок истечет, водителю нужно обменять это удостоверение на документ швейцарского образца.
Если такой документ есть в цифровом виде, то у него такая же сила, как у физического. И действует такое же правило: когда истекает срок действия, его нужно обменять на швейцарский вариант.
Если человек потеряет водительское удостоверение и из-за этого не сможет его предъявить, то местные власти могут предоставить ему такие права, но если будут выполнены определенные условия. Для частных поездок требуется следующее:
- украинское удостоверение водителя, подтверждаемое документами (например, свидетельство о сдаче экзамена по вождению, справка по работе водителем и т.п.);
- успешно сданный экзамен по вождению.
Для работы на служебных автомобилях, грузовиках, фургонах или такси, зарегистрированных в Швейцарии, необходимо иметь следующие документы:
- украинское удостоверение водителя, подтверждаемое документами (например, свидетельство о сдаче экзамена по вождению, справка по работе водителем и т.п.);
- успешно сданный экзамен по вождению и теории;
- медицинское обследование.
А вот те украинцы, которые желают осуществлять коммерческие пассажирские или грузовые перевозки с использованием автотранспортных средств категорий C или D, но не могут предъявить лицензию или водительское удостоверение, должны предоставить подтверждение о прохождении обучения в соответствии со статьей 4 действующего в Швейцарии Постановления об удостоверении водителя (CZV), а также предоставить трудовой договор с работодателем.
Украинских водителей в Европе ждут кардинальные перемены
Как мы рассказывали раньше, в Польше для водителей изменили правила. Во-первых, с 17 июня страховые компании получили доступ к штрафам, после чего страховые тарифы будут зависеть от количества и масштаба правонарушений.
Во-вторых, с 6 июля в Польше потребуют несколько обязательных систем в новых автомобилях. Каждый автомобиль, чтобы получить разрешение, должен иметь установленные передовые электронные системы:
- ISA (интеллектуальный помощник скорости). Это устройство, отслеживающее скорость вождения, а в самых современных версиях может даже автоматически снижать скорость;
- черный ящик. Он похож на устройства, устанавливаемые в самолетах для записи многих элементов, например скорости, использования тормоза, ремней безопасности или работы подушек безопасности. Это помогает установить причины аварии.
Мы также рассказывали о том, почему и на какой транспорт массово переходят украинцы, и что будет с бензином в Украине, и к чему готовиться водителям.