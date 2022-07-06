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Должен знать каждый водитель: как не потерять возможность ездить на собственном авто

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 14:18
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Рассказываем, что может произойти с номерными знаками, и куда и с чем следует обращаться, чтобы их вернуть
Что делать, если номерные знаки утрачены
Что делать, если номерные знаки утрачены / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

С водителями время от времени могут случаться разные ситуации, когда теряются важные документы и т.д., и люди не знают, куда обращаться для решения таких проблем. Например, номерные знаки могут быть потеряны при разных обстоятельствах.

На портале Министерства внутренних дел Украины объяснили, как вернуть номера и какие документы для этого нужны.

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Что нужно делать

Номерные знаки могут украсть или быть повреждены по разным причинам. Например, во время полномасштабной войны некоторые водители потеряли номера из-за боевых действий. Однако вернуть их можно в сервисных центрах МВД.

Обратиться можно в любой центр, и подать нужно следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины (если вы предоставите ID-карту без сведений о регистрации места жительства в бесконтактном электронном носителе, то вместе с паспортом нужно подать справку о регистрации места жительства);

Вместо паспорта можно подать один из этих документов: временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

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  • идентификационный код владельца транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • в случае кражи – справка о потере номерных знаков, выданная в отделении Национальной полиции;
  • при потере – письменное объяснение обстоятельств потери документа.

Если номера потеряло не физическое лицо, а юридическое, то подать также следует акт служебного расследования. В конце концов, транспортное средство надо передать на экспертный осмотр.

После этого администратор сервисного центра МВД вносит информацию в базу данных АИС "Номерный знак" и производит перерегистрацию транспортного средства. Вместо утраченных или непригодных для пользования номерных знаков из заявления владельца или его представителя выдаются новые свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Найденные номерные знаки после выдачи новых считаются недействительными и сдаются в сервисные центры МВД.

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Что произойдет с бензиновым кризисом в августе

Раньше мы рассказывали, что водителям не стоит расслабляться из-за ослабления бензинового кризиса. По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, даже такое улучшение не означает, что кризис больше не будет углубляться.

Причина в том, что с августа по октябрь в Украине продолжается жатва. И когда они начнутся, нагрузка на транспортную инфраструктуру увеличится. К тому же в стране идет война, и непредсказуемые факторы могут также сильно влиять на бензиновый кризис. Эксперт подчеркнул, что российский враг держит "на прицеле" нашу нефтяную инфраструктуру. В частности, недавно последовали новые удары по нефтеперерабатывающим заводам. И предсказать, будут ли они снова, невозможно.

"Сегодня" также писали, какие лимиты действуют на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нефть" и ОККО. Мы также разработали тест для водителей и не только, что позволит быстро и весело проверить ваши знания о ПДД.

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