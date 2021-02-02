Цифра дня. В Украине обвалились продажи новых авто

В январе 2020 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине оказалось на отметке 5,7 тыс. машин. Это на 19% меньше, чем было в прошлом январе. Такое падение связано прежде всего с локдауном с 8 по 24 января, который внес коррективы в работу автосалонов.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

ТОП-10 популярных брендов новых легковых авто в январе:

В тренде Десять аэропортов Украины уже принимают е-паспорта: список

Toyota – 984 реализованных автомобиля (-18,01% по сравнению с прошлым годом). Renault – 730 автомобилей (-31%). Skoda – 486 автомобилей (+4%). Kia – 329 автомобилей (-24%). Nissan – 306 автомобилей (-42%). Suzuki – 282 автомобиля (+38%). Hyundai – 277 автомобилей (-24%). Mazda – 244 автомобиля (+24%). Peugeot – 182 автомобиля (-31%). Ford – 167 автомобилей (-6%).

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Напомним, за весь 2020 год украинцы приобрели на 3% меньше автомобилей, чем годом ранее, а именно 85,5 тыс.

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