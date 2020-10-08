Цифра дня. Украинский автопром оживает – он побил рекорд с начала года

Несмотря на это, до прошлогодних показателей еще далеко

За сентябрь 2020 года украинские заводы собрали 861 транспортное средство. Из них 784 – это легковые автомобили. Это рекордный показатель с начала 2020 года. Впрочем, он все равно на 18,3% ниже, чем в сентябре 2019 года.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

В целом за сентябрь украинский автопром выпустил:

784 легковых авто (ЗАЗ, который возобновил производство Renault , - 248; "Еврокар", который собирает Skoda, – 536).

, 248; "Еврокар", который собирает Skoda, – 536). 73 автобуса ("Черкасский автобус" – 32; Черниговский завод – 20; "Богдан" – 11, ЗАЗ – 6, Часовоярский завод – 4).

4 коммерческих автомобиля (все – "Черкасский автобус"; без учета АвтоКрАЗа, который с 2016 года не раскрывает информацию).

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С начала 2020 года в стране выпущено 3104 транспортных средства. Это на 41% меньше, чем за первые девять месяцев 2019 года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

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Также мы рассказывали о том, что водителям в Украине рассылают липовые "письма счастья". О том, как это происходит и как отличить поддельное постановление о штрафе от настоящего, узнавайте в сюжете:

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