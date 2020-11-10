Цифра дня. Украинцы скупают подержанные авто – побили рекорд за год

В октябре на украинские номера перешли 38,8 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 1,5 раза больше, чем октябре-2019. Более того, показатель стал рекордным с начала 2020 года. В месячном сравнении продажи выросли в пять раз, с 8,4 тыс. в сентябре. А за январь-октябрь 2020 года продажи легковых б/у авто составили 281,1 тыс.- в 4,1 раза больше продаж новых авто.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

Наибольшая доля в продажах подержанных авто за октябрь пришлась на иномарки в возрасте более 10 лет – 40%, а на автомобили в возрасте до пяти лет и на произведенные 6-10 лет назад пришлось по 30%.

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В основном регистрировались подержанные иномарки с бензиновыми двигателями – 58%, с дизельными двигателями – 29%, на гибриды и электромобили пришлось 3% продаж, с установленным газобаллонным оборудованием – 10%.

Самые популярные модели:

Renault Megane – 2 423 регистраций;

Volkswagen Passat – 2 022;

Skoda Octavia – 1 996.

Напомним, спрос на новые "легковушки" в октябре тоже вырос – до 8,4 тысячи машин. Таким образом, украинцы побили годовой рекорд и по покупке новых авто. Впрочем, с начала года на учет поставили 68,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

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А о том, ждать ли в Украине платных концессионных дорог, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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