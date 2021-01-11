Цифра дня. Украинцы скупают б/у автомобили

Из каждых пяти ввезенных в Украину в 2020 году автомобилей четыре оказались бывшими в употреблении. Таким образом, доля подержанных авто на рынке первичных регистраций составила 80%. За год в Украине зарегистрировали 85,5 тысячи новых легковых автомобилей и 353,4 тысячи – подержанных.

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Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром.

Аналитики также составили ТОП-3 популярных марок б/у авто в Украине:

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Volkswagen (58 518 регистраций). Ford (33 811). Skoda (28 782).

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Только за декабрь украинцы зарегистрировали более 40 тысяч легковых автомобилей б/у.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

При этом эксперты ранее опасались, что Украину может накрыть новая волна автохлама из Европы:

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