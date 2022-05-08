Цены растут: сколько стоит бензин на ОККО, WOG, "БРСМ" и "Укрнафте"

Рассказываем, какие цены на украинских АЗС 8 мая

На одних АЗС цены умеренные, на других достаточно высокие / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ситуация с горючим в Украине остается достаточно сложной: на АЗС наблюдается дефицит горючего, очереди за бензином и высокие цены.

"Сегодня" расскажут вам, какая стоимость горючего на популярных заправках и какие очереди к ним.

Реклама

По данным AutoRia, стоимость горючего на OKKO и WOG:

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 37,68 грн;

А-92 – в наличии нет;

ДП – 42,63 грн;

газ — 31,97 грн.

Цена на АЗС "Укрнефть":

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 37,68 грн;

А-92 – 36,68 грн;

ДП – 42,63 грн;

газ — 31,37 грн.

Однако данные на сайте говорят одно, а в реальности на табло заправка выставила стоимость 60 грн за литр А-95. Соответственно клиентов к этой АЗС не было совсем, в отличие от ситуации с WOG, где 7 мая едва ли не во всех областях выстроились длинные очереди.

Реклама

Цена на АЗС "БРСМ":

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – в наличии нет;

А-92 – в наличии нет;

ДП – 44,74 грн;

газ – 33,29 грн.

Дефицит топлива

В конце апреля правительство повысило предельные торговые надбавки, что сразу повлекло за собой поднятие цен на топливо в сетях АЗС. Больше всего почувствовали подорожание клиенты сетей WOG, ОККО и "Укрнафта".

Учитывая нехватку горючего, сети заправок ввели ограничения на объем, который может быть продан в одни руки. До 10 литров продают клиентам WOG при наличии их карты лояльности PRIDE.

Реклама

Водители могут получить до 10 литров топлива PULLS 95 и PULLS Diesel на ОККО, если имеют карту Fishka. Если такой карты нет, то продают максимум пять литров топлива. Таким образом, пытаются приберечь бензин и дизель для защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что на фоне бензинового кризиса появились новые виды мошенничества. Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов из рук, которые оказываются недействительными.

Еще одна проблема – смешивание топлива. Она существовала и раньше, поскольку некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого топлива ухудшилось, потому что нет необходимых компонентов.

Раньше мы рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита топлива – Министерство энергетики уже ведет переговоры с европейскими партнерами. Также мы писали, как украинцы торгуют местами в очередях на АЗС.