Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Цены растут: сколько стоит бензин на ОККО, WOG, "БРСМ" и "Укрнафте"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 14:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие цены на украинских АЗС 8 мая
На одних АЗС цены умеренные, на других достаточно высокие
На одних АЗС цены умеренные, на других достаточно высокие / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ситуация с горючим в Украине остается достаточно сложной: на АЗС наблюдается дефицит горючего, очереди за бензином и высокие цены.

"Сегодня" расскажут вам, какая стоимость горючего на популярных заправках и какие очереди к ним.

Реклама

По данным AutoRia, стоимость горючего на OKKO и WOG:

  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – в наличии нет;
  • ДП – 42,63 грн;
  • газ — 31,97 грн.

Цена на АЗС "Укрнефть":

  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – 36,68 грн;
  • ДП – 42,63 грн;
  • газ — 31,37 грн.

Однако данные на сайте говорят одно, а в реальности на табло заправка выставила стоимость 60 грн за литр А-95. Соответственно клиентов к этой АЗС не было совсем, в отличие от ситуации с WOG, где 7 мая едва ли не во всех областях выстроились длинные очереди.

Реклама

Цена на АЗС "БРСМ":

  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – в наличии нет;
  • А-92 – в наличии нет;
  • ДП – 44,74 грн;
  • газ – 33,29 грн.

Дефицит топлива

В конце апреля правительство повысило предельные торговые надбавки, что сразу повлекло за собой поднятие цен на топливо в сетях АЗС. Больше всего почувствовали подорожание клиенты сетей WOG, ОККО и "Укрнафта".

Учитывая нехватку горючего, сети заправок ввели ограничения на объем, который может быть продан в одни руки. До 10 литров продают клиентам WOG при наличии их карты лояльности PRIDE.

Реклама

Водители могут получить до 10 литров топлива PULLS 95 и PULLS Diesel на ОККО, если имеют карту Fishka. Если такой карты нет, то продают максимум пять литров топлива. Таким образом, пытаются приберечь бензин и дизель для защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что на фоне бензинового кризиса появились новые виды мошенничества. Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов из рук, которые оказываются недействительными.

Еще одна проблема – смешивание топлива. Она существовала и раньше, поскольку некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого топлива ухудшилось, потому что нет необходимых компонентов.

Раньше мы рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита топлива – Министерство энергетики уже ведет переговоры с европейскими партнерами. Также мы писали, как украинцы торгуют местами в очередях на АЗС.

    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Рекомендации segodnya.ua

    Далее по теме

    Все новости
    Деньги
    Показать еще
    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Помощь во время войны
    Больше новостей
    Финанс-дайджест
    Больше новостей
    Industry
    Больше новостей
    Техно
    Больше новостей
    Бизнес News
    Больше новостей
    Наши деньги
    Больше новостей
    Война в Украине
    Больше новостей
    Главное о деньгах
    Украинцы за границей
    Больше новостей
    Все новости
    Последние новости
    Показать еще
    Наша экономика
    5 главных цифр
    1
    Потребительская инфляция Потребительская инфляция
    13,7%
    2
    Учетная ставка Учетная ставка
    10%
    3
    Официальный курс евро Официальный курс евро
    30,86 грн
    4
    Официальный курс доллара Официальный курс доллара
    29,25 грн
    5
    Международные резервы Международные резервы
    $28,1 млрд
    Прогноз МВФ
    Внутри мира Зеленского
    Как вам новая обложка Time?
    Денежный вопрос
    Что будет с ценами на бензин?
    Узнать
    Страна в смартфоне
    Что нового в "Дії"

    Калькулятор зарплаты

    Калькулятор зарплаты
    Жилье
    Продажа и покупка квартир во время войны
    Что изменилось?
    статистика
    Курс криптовалюты сегодня

    Валюта

    Цена, usd

    Bitcoin (BTC)

    34765.75

    Dogecoin (DOGE)

    0.13

    Ethereum (ETH)

    2568.95

    Litecoin (LTC)

    94.34

    Ripple (XRP)

    0.58

    Валюта
    Как зарабатывать в долларах?
    Три способа
    Война бьет по ценам
    Что подорожало больше всего
    1
    Лук Лук
    +33,7%
    2
    Морковь Морковь
    +27,3%
    3
    Свекла Свекла
    +24,8%
    4
    Картофель Картофель
    +22,6%
    5
    Гречневая крупа Гречневая крупа
    +11,4%
    6
    Яблоки Яблоки
    +11%
    7
    Пшено Пшено
    +10,4%
    8
    Сало Сало
    +8,5%
    9
    Мороженая рыба Мороженая рыба
    +8,2%
    10
    Свинина Свинина
    +5,7%
    Что будет дефицитом
    ЗАПРАВКИ
    Топливо сегодня
    95+
    95
    ДТ
    ГАЗ
    -
    37,59
    42,59
    -
    -
    37,74
    42,63
    31,37
    -
    -
    -
    33,59
    -
    -
    44,74
    33,29
    -
    37,68
    42,63
    31,97
    -
    -
    -
    32,47
    -
    37,68
    42,63
    31,46
    -
    37,68
    42,63
    31,98
    -
    37,68
    42,63
    31,37

    Україна 24

    Важно

    Главные темы

    Погода

    Telegram
    Деньги
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Перейти к закладкам Закладки
    Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять