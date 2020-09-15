Цены на автогаз могут вырасти на 30 коп./л, а до конца сентября – еще больше

На минувшей неделе автомобилистов ожидал небольшой приятный сюрприз: ряд розничных сетей неожиданно снизили цены на бензины и дизтопливо. Это повлияло на средние цены по регионам: в большинстве областей топливо подешевело от символической копейки на литре до 9 копеек. Цены на автогаз также менялись в пределах 1-9 коп./л, но в обе стороны.

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Что будет с ценами на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

По регионам картина получилась пестрая: в одних областях все виды нефтепродуктов дешевели, в других – дорожали, в третьих – менялись цены только на бензин, в четвертых – только на газ, в пятых – за неделю вообще не произошло никаких изменений, как, например, в Николаевской, Черниговской и Луганской.

Самое большое снижение цен на бензин А-92 – в Волынской и Херсонской областях – по 9 коп./л, на бензин А-95 – в Житомирской и Львовской областях – по 5 коп./л. А вот на Тернопольщине "пятый" подорожал на пятак. Дизель подешевел больше всего на Волыни, Одесчине и Виннитчине – по 9 коп./л, а на Тернопольщине имеем рост цен на пятак. Автогаз больше всего подешевел в Киевской области – на 9 коп./л.

По бензину А-92 и дизельному топливу разброс цен увеличился, по бензину А-95 и автогазу не изменился. По А-92 – разброс цен составляет 19,7% (3,96 грн/л), было 19,3%, по А-95 – 17,6% (3,80 грн/л), по дизелю – 16,8% (3,52 грн/л, плюс 4 коп./л), было 16,5%, по автогазу – 7,5% (0,87 грн/л).

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что двумя неделями ранее цена бензина и дизтоплива застыла оттого, что в мире начала дешеветь нефть и наметилась тенденция снижения цен на нефтепродукты. А на минувшей неделе боролись между собой два тренда: удешевление нефти и ускорившееся снижение курса гривни к доллару. В итоге "нефтяной" тренд взял верх, цены в отдельных сетях дрогнули и слегка пошли вниз.

"И цены на нефть падали, и гривня падала, всю неделю на рынке нефтепродуктов сохранялось неустойчивое равновесие, – анализирует Геннадий Рябцев. – Напомню: Украина импортирует около 80% нефтепродуктов, поэтому чем дешевле гривня, тем дороже в гривнях топливо, которое трейдеры покупают за валюту. Но на фоне дешевеющего опта большинство сетей решили в рознице пока не менять цены. Поэтому небольшое снижение их в отдельных областях – исключительно местный фактор. Устойчивый тренд на снижение пока не сформировался".

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Сергей Куюн также отметил, что пока рано говорить об устойчивом тренде на снижение стоимости бензина и дизельного топлива в рознице.

"Это пока не тренд, хотя нефть дешевела и на этом фоне снижались оптовые цены, прежде всего на дизтопливо. А небольшая коррекция ценников объясняется тем, что некоторые сети распродают в рознице остатки более дорогих нефтепродуктов с минимальной наценкой или даже без прибыли, опасаясь появления в опте более дешевых партий топлива. Оптовые цены на ДТ 10 сентября снизились в среднем на 11 коп./л, до 16,57 грн/л. Итоговое снижение с начала недели составило 50 коп./л. Но например, в Новограде-Волынском опт был даже по 15,95 грн/л, такой цены не было с июля".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на розничном рынке нефтепродуктов не стоит на наступившей неделе ожидать наметившегося было снижения цен.

"Скорее всего, в рознице сохранится стабильность. Ибо, несмотря на ощутимое снижение цен в опте, игроки рынка говорят о вероятном замедлении темпов снижения, робко надеясь на просматривающийся рост котировок на нефть", – прогнозирует Сергей Куюн.

С ним согласен и Геннадий Рябцев. Он добавил, что рост цен в значительной мере сдерживают украинские производители нефтепродуктов.

"За те неполные пять месяцев, когда крупнейшая сеть АЗС – группа "Приват" – не повышала цены, хотя нефть за это время подорожала втрое, разница у них с брендовыми сетями уже превысила 25%, – говорит Геннадий Рябцев. – Например, бензин А-95 у "Привата" стоит 20,95 грн/л, а у ОККО – 26,5 грн/л, у WOG – столько же. Если разница в цене превысит 6 грн, их клиенты наверняка уйдут к конкурентам. Свою ценовую политику "Приват" не комментирует".

А вот сжиженный газ на наступившей неделе может подорожать на 30 коп./л, уверен Артем Куюн.

"В понедельник на аукционах по оптовой продаже автогаза цены повысились, сформировав потенциал для плавного роста цен к концу недели по мере продажи более дешевых остатков примерно на 30 коп./л в рознице, – отметил Артем Куюн. – Но торговались небольшие партии, где возможна переплата. Крупные игроки выйдут на рынок во вторник, и к концу дня станет окончательно понятно, какими окажутся в итоге оптовые цены. Скорее всего, они будут чуть ниже. Но в любом случае поставки газа сокращаются, рынок "подсыхает", поэтому весьма вероятен ощутимый рост цен в рознице к концу сентября. Он пока только начинается".

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