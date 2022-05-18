Цены на горючее не видят края: сколько стоит автогаз на ОККО, WOG и Укрнафте

Рассказываем, какие цены установили украинские АЗС на автомобильный газ в среду, 18 мая

Сколько стоит автогаз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государство отменило регулирование цен на горючее, в то же время, они не останавливали своего роста. Дорожает и автогаз.

С 17 по 18 мая средняя цена на автогаз выросла на 1,15 грн и составляет 36,69 грн. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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Какие цены на АЗС

За литр автогаза на ОККО придется отдать 36,99 грн, на 1 грн больше, чем днем ранее, а на WOG – 37,98 грн (на 2 грн больше).

За сутки на станциях "Авиас" подорожание произошло на 2 грн, теперь литр автогаза стоит 36,37 грн. На Укрнефти показатель вырос на 0,5 грн и составляет 33,88 грн.

Больше всего цены выросли на станциях Укргазвыдобування – на 3 грн, и сейчас газ стоит 42 грн.

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На 0,5 грн дороже стало топливо на БРСМ (37,99 грн), на 0,72 грн на Shell (39,70 грн), совсем не изменилась цена на KLO и сейчас составляет 37,99 грн.

Что будет после отмены контроля цен на горючее

Раньше мы писали, что ценовое регулирование со стороны государства прекратили, чтобы операторы рынка могли насытить его необходимым ресурсом. Ожидается, что цены на горючее по Украине не будут превышать 58 грн за литр дизтоплива и 52 грн за литр бензина. Если таких рекомендаций не будут соблюдать, государство будет вводить санкции.

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В то же время директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн замметил, что причина дефицита не в цене, а в том, что бензина просто не хватает.

"Цена, регулируемая государством, – 40-45 грн. Ну поставьте 60-80 грн. От этого локомотивы появятся в Европе? Или цистерны появятся? Нет. Проблема не в цене, проблема в том, что горючего нет. И никакая отмена госрегулирования это не изменит", – пояснил эксперт.

Он добавил, что в такой ситуации очень важно, чтобы государство дало понимание участникам рынка, что спекуляции в нынешней ситуации недопустимы.

Также мы рассказывали, от каких новых схем украинцы страдают на заправках и когда на самом деле бензиновый кризис окончится.