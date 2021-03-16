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Цены на бензин оказались на паузе. Где дешевле заправиться?

16 марта, 09:50

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Расценки АЗС колеблются в пределах 3 грн за литр в зависимости от региона

В Украине уже две недели остаются стабильными цены на нефтепродукты. Пока что на рынок не повлияло заявление швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. о том, что он прекращает поставки топлива в Украину с 1 апреля. За неделю бензин подорожал всего на 1-3 коп./л, ДТ – на 5-12 коп./л.

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Средняя цена А-95 по Украине – 28,36 грн/л. Но цены традиционно разнятся в зависимости от региона. Сайт "Сегодня" выяснил, где сейчас дешевле всего заправиться.

ТОП-3 региона с самым дешевым бензином А-95:

  1. Сумская область – 27,21 грн/л.
  2. Черниговская область – 27,6 грн/л.
  3. Днепропетровская область – 27,76 грн/л.

ТОП-3 региона с самым дорогим литром А-95:

В тренде
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  1. Луганская область – 30,29 грн/л.
  2. Киев – 29,86 грн/л.
  3. Донецкая область – 29,13 грн/л.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Рынок топлива: почему может быть дефицит ДТ и автогаза".

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Напомним, аналитики говорят о накопившемся потенциале для подорожания еще на 1,25-1,70 грн/л из-за того, что в мире продолжается рост цен на нефть. Украина, напомним, является крупным импортером топлива – до 85% потребляемых объемов.

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цены нефть бензин АЗС цены на бензин нефтепродукты А-95

Источник: Сегодня

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