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Более 9 млн автомобилей за год! Какой автоконцерн стал крупнейшим в мире

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 14:15
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"Toyota Motor" стала крупнейшим автоконцерном мира и продала 9,53 млн автомобилей за 2020 год
“Toyota Motor” стала крупнейшим автоконцерном мира
“Toyota Motor” стала крупнейшим автоконцерном мира / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В прошлом году "Toyota Motor" стала лидером по автопродажам в мире и продала более 9,53 млн автомобилей.

Об этом сообщает "Forbes".

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Следующую позицию занял главный конкурент "Toyota Motor" "Volkswagen", реализовав 9,3 млн машин.

"Toyota Motor" – японская компания, которая была основана еще в начале XX столетия. Первой разработкой компании стал шестицилиндровый 3,4-литровый двигатель, скопированный с мотора Chevrolet 1929 года.

Ранее мы писали, что в Украине в сентябре выросло производство автомобилей аж на 64%.

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Об этом сообщили в Укравтопроме и отметили, что в течение сентября 2021 на украинских заводах собрали 909 транспортных средств.

А с начала года в Украине произвели уже более 6,7 тыс. автомобилей разного типа.

Кроме этого у украинцев могут конфисковать часть уже растаможенных "евроблях".

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Нюансы приобретенной машины могут увидеть в Сервисном центре Министерства внутренних дел, во время проверки.

На владельцев таких машин могут даже возбудить уголовное дело, за что – читайте в нашем материале .

автоToyota
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