BMW, Mazda или Audi? Какие автомобили лучше всего покупать в 2022 году

Рейтинг лучших автомобилей был составлен американскими экспертами после нескольких исспытаний

Какие автомобили в 2022 году стоит покупать украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Американские специалисты назвали самые лучшие автомобильные бренды и модели 2022 года.

Рейтинг автомарок был опубликован на сайте Consumer Reports.

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Всего в рейтинг попали 32 бренда. Рейтинг составляли на основе отзывы владельцев авто. Также учитывали результаты тест-драйвов и уровень безопасности автомобилей.

Рейтинг лучших автомобилей:

Subaru — 81 балл

Mazda, BMW — 78 баллов

Honda, Lexus 77 баллов

Audi — 75 баллов,

Porsche, MINI, Toyota — 74 балла,

Infiniti — 72 балла.

В конце списка оказались Jeep, Mitsubishi, GMC и Land Rover. Среди американских моделей авто лучшей маркой стал Buick с 72 баллами, а Tesla расположилась на 23-й строчке из 32, заработав те же 60 баллов, что и Chevrolet с Mercedes-Benz.

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Какие авто покупали украинцы в 2021 году

Самый популярный автомобиль среди наших соотечественников — Toyota. В 2021 году сразу 15 232 авто этой марки получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6066 регистраций.

Еще украинцам нравится Renault – 13 475 шт. Но в прошлом году продали на 6% меньше автомобилей. Лидером марки был Renault Duster – 5602 регистрации.

Еще украинцам пришелся по душе автомобиль Kia – 9138 шт. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Самая популярная модель – Sportage, такое авто купили 7124 украинца.

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