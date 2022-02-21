Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

BMW, Mazda или Audi? Какие автомобили лучше всего покупать в 2022 году

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 13:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рейтинг лучших автомобилей был составлен американскими экспертами после нескольких исспытаний
Какие автомобили в 2022 году стоит покупать украинцам
Какие автомобили в 2022 году стоит покупать украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Американские специалисты назвали самые лучшие автомобильные бренды и модели 2022 года.

Рейтинг автомарок был опубликован на сайте Consumer Reports.

Реклама

Всего в рейтинг попали 32 бренда. Рейтинг составляли на основе отзывы владельцев авто. Также учитывали результаты тест-драйвов и уровень безопасности автомобилей.

Рейтинг лучших автомобилей:

  • Subaru — 81 балл
  • Mazda, BMW — 78 баллов
  • Honda, Lexus 77 баллов
  • Audi — 75 баллов,
  • Porsche, MINI, Toyota — 74 балла,
  • Infiniti — 72 балла.

В конце списка оказались Jeep, Mitsubishi, GMC и Land Rover. Среди американских моделей авто лучшей маркой стал Buick с 72 баллами, а Tesla расположилась на 23-й строчке из 32, заработав те же 60 баллов, что и Chevrolet с Mercedes-Benz.

Реклама

Какие авто покупали украинцы в 2021 году

Самый популярный автомобиль среди наших соотечественников — Toyota. В 2021 году сразу 15 232 авто этой марки получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6066 регистраций.

Еще украинцам нравится Renault – 13 475 шт. Но в прошлом году продали на 6% меньше автомобилей. Лидером марки был Renault Duster – 5602 регистрации.

Еще украинцам пришелся по душе автомобиль Kia – 9138 шт. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Самая популярная модель – Sportage, такое авто купили 7124 украинца.

Реклама

Ранее "Сегодня" писали, как украинцев обманывают при продаже поддержанных автомобилей, и рассказывали, почему дорожают б/у авто.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Потратить до последней копейки: что купить на остаток с "тысячи Зеленского" в 10 грн и меньше София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Угроза войны и нестабильная гривня: как изменятся цены на квартиры уже совсем скоро Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий BMW, Mazda или Audi? Какие автомобили лучше всего покупать в 2022 году Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37571.12

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2623.28

Litecoin (LTC)

109.04

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,57
19,04
36,38
35,88
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять