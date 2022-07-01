Бензин дешевеет, а газ в дефиците: что происходит на украинских АЗС

Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на украинских заправках

С каждым днем топливо дешевеет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость топлива на украинских заправках снижается, однако наряду с этим наблюдается дефицит автогаза.

Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.

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Как видим, средняя стоимость А-95 (по состоянию на 30 июня 2022 года) упала на 3 коп. и составляет 50,61 грн, цена А-92 уменьшилась на 80 коп. и составляет 49,50 грн, стоимость ДТ снизилась на 3 коп. и корректируется в пределах 56,37 грн.

Средняя цена автогаза и А-95+ неизвестна, на АЗС наблюдается дефицит этих видов топлива. В первый день июля ситуация на заправках такова:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ГП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ - - - -

Ситуация с дизтопливо

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным горючим.

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Такой вывод эксперт сделал из-за того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.

Куюн подчеркнул, что оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые, за почти 3 месяца и это означает, что "промышленные потребители и аграрии наелись".

"Сегодня" ранее писали, какие изменения для водителей ввела сеть АЗС WOG и рассказывали, какие нововведения начнут действовать на дорогах с 1 июля.