Автогаз стал редкостью: сколько стоит популярное топливо на заправках

Рассказываем, что происходит с ценами на популярный вид топлива на украинских заправках 29 марта

Цены на автогаз продолжают расти на АЗС / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в марте стали быстро меняться цены на сжиженный газ на АЗС, в последнее время не самый популярный вид топлива, по сравнению с дизелем и бензином, сильно подорожал.

Еще 23 марта "Консалтинговая группа А-95" сообщила, что цены на автогаз выросли на всех АЗС на 1-2 грн за литр и составляют 22,37 – 22,38 гривни за литр.

Реклама

Однако на сегодняшний день, 29 марта, цены на автогаз продолжили расти и побили новые рекорды.

Что происходит на заправках?

Начнем с того, что газ стали продавать не на всех заправках, что может свидетельствовать о дефиците такого вида топлива.

На остальных АЗС цены перевалили далеко за 24 и даже за 25 грн. На доступных заправках цена на автогаз такая:

Реклама

Цены на топливо в Польше

А вот в соседней Польше, которую многие украинцы в качестве убежища на время войны, цены на автогаз по стабильной цене продает сеть Circle K. Здесь за литр LPG просят 3,59 злотых (24,66 грн).

Бензин выгоднее всего покупать на заправках BP, где литр А-95 стоит всего 6,26 злотых (43 грн), для Польши, это нормальная цена.

Реклама

На других заправках за такой вид топлива стоит 6,5 – 6,6 злотых (44,65 – 45,34 грн), а самое дорогое предложение – 46,3 грн.

Дизель в Польше тоже не дешевый, и самое выгодное предложение на заправке BP – по 6,96 злотых (47,81 грн) за литр, а на других АЗС стоимость этого топлива стартует от 7,32 злотых (50,28 грн).

"Сегодня" также писали, что в Украину завезут дизельное топливо из Соединенных Штатов и рассказывали, за что штрафуют водителей на польских дорогах.