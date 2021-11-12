Звонили и просили отказаться от посылки: курьер "Новой почты" пытался повесить вину на клиентку

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала, что курьер пытался заставить ее отказаться от получения посылки, так как не смог вовремя доставить ее домой.

Об этом женщина написала на своей страничке в Facebook.

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По словам женщины, посылку ей должны были доставить 10 ноября, а после она ей уже не нужна. Курьер так и не пришел, а женщина получила такой звонок:

"Сейчас мне звонил курьер 11.11.21, чтобы я ему сказала фразу – я отказываюсь забирать посылку. После него звонила диспетчер с желанием услышать ту же фразу. Так вот им всем я сказала, это не я отказываюсь от доставки, это вы не доставили товар вовремя!", – пишет клиентка.

Женщина подчеркнула, что не хочет, чтобы за доставку платило издательство, которое отправляло ей книгу, так как вина лежит на сотрудниках "Новой почты, которые отправили посылку не в тот город.

"Я сегодня лично купила книги в магазине в Киеве, потеряла свое личное время и деньги на транспорт, хотя заслужила бесплатную доставку. И меня бесит тот факт, что ваши курьеры и диспетчера осмеливаются после этого звонить и просить меня сказать фразу, что я отказалась от доставки", – возмутилась клиентка.

Что ответили в "Новой почте"?

Представители почтового оператора отреагировали на негативный отзыв и извинились перед клиенткой за причиненные неудобства и пообещали провести работу со своими сотрудниками.

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"Обещаем, проведем работу, чтобы подобные случаи не происходили в нашем с Вами сотрудничестве и наша работа вызвала у Вас улыбку", – написали сотрудники.

В компании также предложили женщине небольшой подарок в качестве моральной компенсации и уточнили у нее данные для доставки.

Как будет работать "Новая почта" в красной зоне?

Ранее сотрудники "Новой почты" в комментарии "Сегодня" сообщили, что почтовые операторы находятся в списке исключений и для посещения отделения не нужен ни ПЦР-тест ни справка о вакцинации.

Однако о защитных масках и социальной дистанции забывать не стоит, эти правила остаются в силе.

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