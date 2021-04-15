"Звезды меня избрали, я в команде президента", – "слуга народа" Олег Семинский криминальному авторитету

"Цензор.нет" опубликовал фрагменты скандальной аудиозаписи разговора народного депутата Олега Семинского с Андреем Мельником, которого еще недавно Семинский обвинял в своем же похищении в 2012 году. Аудиозапись сделана Службой безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры и с санкции суда, пишет издание.



На записях "слуга народа" договаривается с Мельником о выгодных народному депутату показаниях, обещая взамен долю акций крупнейшей газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", которые Семинский пытается "отжать" у семьи Николая Рудьковского.





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"Цензор.нет" также приводит фрагмент записи, на которой Семинский хвастается своей политической поддержкой, рассказывает о взятках судьям, а также договаривается со своим похитителем об организации переговоров с другими нардепами и криминальными авторитетами.



По данным "Цензор.Нет", записи сделаны Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д. Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В. в рамках слежки за А. Мельником.



Народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно выступал с заявлениями о его похищении в 2012 году, обвиняя в заказе преступления экс-министра транспорта Николая Рудьковского. На данный момент Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой действующий нардеп от "Слуги народа" Семинский когда-то был директором, сообщал "РБК-Украина".