"Золотое" подсолнечное масло – в Минэкономики спрогнозировали падение цен

Минэкономики прогнозирует падение цен на масло. Коллаж "Сегодня"

Подсолнечное масло "социальных" сортов в Украине должно существенно подешеветь уже к концу августа. Такие прогнозы сделали в Министерстве экономики после совещания с представителями профильного рынка и центральными органами исполнительной власти.

По данным ведомства, в июле 2021 года внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Так, индекс продовольственных цен FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%.

"Но вместо этого стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца", - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Индекс FAO нуждается в корректировке, так как базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Несмотря на это, в ведомстве таки видят возможности для снижения стоимости продукта.

К чему пришли на совещании

В Минэкономики уверяют, что вместе с ключевыми игроками рынка договорились упорядочить ценовую политику и придерживаться высоких стандартов ведения бизнеса.

"По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца", – говорится в сообщении.

Пока что украинское масло дешевле за границей

Цена в Украине на, производимый ею же, отечественный продукт сейчас в два раза выше, чем летом 2020 года – около 60 гривен. Примечательно, что в это же время стоимость подсолнечного масла на мировых рынках падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта достигает всего 35 гривен.

Три главных покупателя украинского масла:

Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла. Китай – 20%, 1,2 млн тонн. Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.

Отечественным производителям приходится продавать масло дешевле, поскольку за границей цены регулирует самое доступное масло – пальмовое.

Почему для своих дороже

Как известно, Украина – один из крупнейших производителей подсолнечного масла – 5,5 миллиона тонн продукта в год. Однако цены в стране на отечественный продукт зашкаливают. Эксперты уверены, что стоимость завышена искусственно.

"Есть такие понятия согласованные действия или картельный сговор. Если нет конкуренции, вам никто цену снижать не будет. Судя по тому, что в мире цена упала на 10%, а у нас за месяц выросла на 30,5%, у нас не очень сильно работает конкуренция. Значит, это вопрос Антимонопольного комитета", – считает экономист Олег Пендзин.

Одни эксперты уже били тревогу, что подсолнечное масло может подскочить до 100 гривен за литр уже этой осенью. Другие же считают, что паниковать рано и все будет зависеть от урожая.

Напомним, цены на продукты в Украине снова взлетели: сахар и масло подорожали почти в два раза по сравнению с прошлым годом, набрали в стоимости и яйца – почти 30%. Подорожание происходит во всем мире.

Более чем за пол года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали, в среднем, на 8,6%. Больше всего цены подскочили в Киеве (на 10,7%), в Сумской области (на 10,4%), Черкасской области (на 9,9%).