"Жизнь на мешок картошки в месяц". К чему готовиться россиянам в ближайшее время

Как Россия превратится в Северную Корею / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас экономика и уровень жизни в России направляется к 90-м годам и дефолт может стать "вишенкой на торте".

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Об этом в телеэфире заявил экономист Павел Кухта.

По его словам, курса рубля может не быть вообще, поскольку валюту просто перестанут менять, а это приведет к массовому коллапсу и безработице.

"Это будет жизнь на мешок картофеля в месяц. Уровень жизни Москвы сравняется с уровнем жизни периферии. Это повлияет на уровень цен на энергоносители. Будут проблемы с продовольствием в бедных странах. Поэтому у них будет нестабильная политическая ситуация. Это будет Северная Корея и страна средневековья, крайне неприятная для жизни", – рассказал эксперт.

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Когда ждать дефолта?

До полного краха экономики агрессора осталось недолго, считают аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co.

По их мнению, способность России погасить свой внешний долг постоянно уменьшается. вероятного дефолта следует ждать уже 15 апреля.

"Сегодня" также писали, что происходит с рублем на бирже и рассказывали, как россиян охватила настоящая валютная паника.