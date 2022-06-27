Женщины для женщин: Bolt в Польше запускает новую важную услугу в такси

Пассажирки такси в Польше будут чувствовать себя более безопасно / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в июле сервис Bolt в Польше планирует добавить новую опцию для пассажирок.

Как пишет Gazeta Wyborcza, услуга "Женщины для женщин" позволяет вызвать такси с шофером.

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Таким образом намерены предотвратить изнасилования, от которых, к сожалению, довольно часто страдают пассажирки в соседней стране.

Аналогичные опции ввели и другие сервисы такси в Польше. Служба Free Now запустила услугу Dla niej в марте 2022 года в Труймясте. В скором будущем такая возможность появится и у пассажирок других городов страны.

Досадные ситуации

Только сейчас в Варшаве продолжается 20 судебных дел касательно сексуального насилия в такси. Журналисты зафиксировали целую "эпидемию изнасилований" в польской столице.

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Последний случай произошел 12 июня. Пассажирка Bolt вызвала такси, чтобы добраться домой с вечеринки. Девушка заснула в салоне, а когда пришла в себя, то одежды ниже пояса на ней не было, а водитель-иностранец воспользовался ситуацией.

Ей удалось выбраться из горе-такси и обратиться в полицию. Через несколько дней злоумышленника задержали в Гданьске и арестовали. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Замена авто в эпоху бензинового кризиса

Нехватка горючего на заправках побудила многих украинцев использовать "зеленые" альтернативы. Горожане могут воспользоваться прокатом электросамокатов или велосипедов – таких сервисов в Украине достаточно.

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Представитель компании Bolt в Украине рассказал, что в мае возобновили прокат электросамокатов в Киеве и Львове. В столице доступно 1000 единиц такого транспорта, во Львове – 500 и дальше их количество будет увеличиваться.

Стоимость разблокировки транспорта составляет 5 грн, а поездка тарифицируется по 1,5 грн/мин. В связи с дефицитом горючего в Украине в компании не планируют изменять цены.

"Сегодня" раньше писали, что изменилось в Праге для вынужденных переселенцев из Украины и почему европейские аэропорты не справляются с бешеными потоками пассажиров.