Зеленый свет для "инвест-нянь" – прием заявок официально открыли

"Инвест-нянями" хотят воспользоваться более 25 инвесторов. Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, Кабинет министров Украины принял необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об "Инвест-няня".

Теперь потенциальные инвесторы могут подавать соответствующие заявки, говорится на правительственном портале.

Принятие постановления позволит контролировать реализацию инвестиционных проектов со значительными инвестициями и то, как государство предоставляет поддержку.

Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на сегодня есть уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться "инвест-нянями" и обратились к UkraineInvest.

"Общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов. Еще два документа, которые были приняты на заседании Кабмина и касаются отношений государства и предпринимателей, – это законопроекты относительно системы проверок бизнеса", – говорил Шмыгаль.

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В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский, когда выступал на бизнес-форуме в Давосе, пообещал предоставить инвестиционную няню каждому инвестору, который вложит в Украину более 100 млн долларов. Только в 2021 году удалось принять закон, который урегулировал деятельность инвест-нянь – "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину. По его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса".

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