Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограничений

Запрет распространяется не на все виды пластиковых пакетов, но все равно отразится на жизни каждого украинца

/ Фото: Pixabay, Офис Президента Украины

С 2022 года в Украине запретят продажу пластиковых пакетов в магазинах и учреждениях сферы обслуживания. Исключения будут, но их будет немного. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Экология". Этот закон Верховная Рада приняла 1 июня.

Какие пакеты запретили?

Сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это, например, маленькие пакеты-майки, который сейчас многие магазины просто кладут на кассу и предоставляют бесплатно.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225х345х450 ​​мм, – их используют для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

Кроме того, вводится запрет на бесплатное распространение любых пластиковых пакетов.

Будут штрафы

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн.

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За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

Эколог Антон Пархоменко в эфире телеканала "Украина 24" отмечал, что нововведение будет иметь позитивный эффект, но людей нужно стимулировать пользоваться альтернативными вариантами. Кроме того, он рассказал, чем можно заменить привычный пластик:

"Фрукты и овощи можно складывать в бумажные пакеты, которые проще перерабатывать... Для других продуктов, которые не протекают через пакеты, можно использовать одноразовые сумки либо более толстые бумажные пакеты, многоразовые. Необязательно развешивать сушиться пластиковые пакеты, как это делалось 40 лет назад", - сказал эксперт.

Напомним, похожее решение приняли в Японии. Раньше в этой стране все пластиковые пакеты выдавались бесплатно, но теперь это запрещено.