Зеленский запретил бандитские методы работы коллекторов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, хотя карточка документа на сайте Верховной Рады еще не обновилась. Закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня. Но основные нормы заработают только через три месяца после этого – чтобы рынок успел подготовиться к переменам.

По сути, коллекторам предложили "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать штрафами и исключением из Реестра коллекторских компаний.

Что изменится?

Появится Реестр коллекторских компаний

Его будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. Планируется, что реестр будет публичным, то есть проверить компанию сможет каждый желающий.

Введут кодекс поведения коллекторов, НБУ будет следить за его соблюдением

Коллекторам запретят прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор будет должен называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию должника – еще и предоставлять подтверждающие документы в течение 7 дней.

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Также закон запрещает собирать и обрабатывать следующую персональную информацию: о графике работы, местах отдыха, информацию из соцсетей, личные фотографии и т.п.

Если коллектор не будет соблюдать требования, на него можно будет жаловаться в Нацбанк. НБУ займется наказанием нарушителей.

За нарушения начнут наказывать

Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний. Если коллектор минимум дважды в течение года нарушил такие требования, кредитор должен расторгнуть договор с ним и сообщить об этом Национальный банк.

Появится новое правило для банков

Банк или другая финансовая компания, которая выдает кредиты, будет обязана публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает.

Видео: Сегодня

Напомним, еще в декабре 2019 года в Украине приняли в первом чтении другой закон о защите от недобросовестных коллекторов. Документ так и не рассмотрели во втором чтении.