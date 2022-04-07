Зеленский призвал реанимировать бизнес

Зеленский призвал чиновников, центральную и местную власть быть максимально креативными и смелыми в решении экономических вопросов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 апреля, провел совещание с членами Кабмина. Ключевые вопросы – выполнение государственного бюджета и экономическая активность в нашей стране.

Об этом он рассказал во время видеообращения.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы по максимуму возобновить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей нашей территории, на которой это безопасно и вообще возможно работать", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что экономика — это тоже фронт. Он призвал чиновников, центральную и местную власть быть максимально креативными и смелыми в решении экономических вопросов.

"Мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика страны стабилизировалась. Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу больше пространства для развития, депутаты должны быстро это сделать. Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация с безопасностью на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на сто процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории", — сказал глава государства.

Зеленский обратился к правительству и народу Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля обратился к парламенту и народу Ирландии.

Президент рассказал, что Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Также правительство страны будет делать все, чтобы усилить давление на РФ, чтобы она прекратила военные действия.

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