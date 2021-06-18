Зеленский получил 3 млн гривен от гособлигаций и тут же купил новую партию

Президент Украины получил прибыль с процентами от погашения ОВГЗ и реинвестировал ее новые в государственные бумаги

Зеленский реинвестировал в ОВГЗ / Фото: НБУ, Instagram.com

Президент Владимир Зеленский купил 100 украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,77 млн гривен. Сделка состоялась 3 июня через коммерческий банк. При этом в тот же день Зеленский получил 2,78 млн гривен дохода от погашения ОВГЗ.

Об этом свидетельствуют данные в госреестре деклараций, которые вносятся в случае существенного изменения в имущественном положении.

В каком порядке президент совершил финансовые операции 3 июня, точно не известно. Но наиболее вероятно, что Зеленский сначала получил доход от одних ОВГЗ (погашение плюс проценты, как указано в декларации), а затем потратил полученные средства на другие.

Эту версию сайту "Сегодня" подтвердила независимый финансовый эксперт Дарья Антонова.

"Полученные от погашения деньги были реинвестированы в то количество бумаг, которое было возможно приобрести на рынке в моменте с учетом невозможности дробления", – объяснила специалист.

Сообщение о получении дохода от ОВГЗ

Сообщение о приобретении ОВГЗ

Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения Зеленским составляла 27 345 грн.

Напомним, в последнее время все больше украинцев пробуют зарабатывать или приумножать свои капиталы, покупая государственные облигации внутреннего займа – ОВГЗ. По данным Нацбанка, за 2020 год портфель ОВГЗ, находящихся в собственности физических лиц, вырос почти на 60%.

Сайт "Сегодня" уже рассказывал, как физлицо в Украине может купить ОВГЗ, куда обращаться и можно ли на этом действительно заработать.