Затишье перед бурей? Что будет с долларом в ближайшее время

Что будет с долларом уже совсем скоро / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе доллар США существенно укрепился по отношению к гривне. Буквально в четверг, 17 февраля, Нацбанк выходил на рынок с валютными интервенциями и продал около 100 млн долларов.

Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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Также, по его словам, во вторник, 22 февраля, Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации шести выпусков в гривнях со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев, а также 6 месяцев – в евро.

Чтобы повысить интерес инвесторов, Кабмин был вынужден предлагать "короткие" бонды в иностранных валютах. С начала года нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 16,01 млрд грн, до 76,64 млрд, а объем их вложений опустился до минимума с 2019 года.

Что будет с курсом доллара на этой неделе?

Вероятно, что на этой неделе гривня по отношению к доллару США будет торговаться в ценовом канале 28,05 – 28,45. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится до отметки 32,45 грн.

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Что повлияет на гривню?

JPMorgan планирует добавить облигации Украины в национальной валюте в популярный Индекс облигаций развивающихся стран, известный как GBI-EM. Решение вступит в силу 31 марта. Доля Украины составит 0,12% (согласно сообщению для клиентов с октября 2021 года, где сказано, что около 70% инвесторов поддержали этот шаг).

Такое решение благоприятно отразится на динамике курса гривни в долгосрочной перспективе.

Что будет с банками в случае широкомасштабной войны?

Ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов рассказал, что если начнутся активные боевые действия на определенной территории, отделения банков, банкоматы и терминалы на ней прекратят работу.

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Также исчезнет возможность расплачиваться картой, можно будет рассчитаться только наличными.

Тогда эксперт отмечал, что не нужно сломя голову бежать в банкомат или в обменник, поскольку такие действия только убивают экономику и сеют ненужную панику.

Раньше мы рассказывали, что будет с деньгами украинцев в банках в случае масштабной войны.

Также мы писали, почему доллар останется в прошлом и что придет на смену американской валюте.