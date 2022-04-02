Запугать не удастся! Переживет ли Украина следующий отопительный сезон

Украина имеет несколько вариантов, как подготовиться к отопительному сезону / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Отопительный сезон в Украине фактически закончился. Сейчас газовщики начинают подготовку подземных газохранилищ к новому сезону закачки топлива. При этом возникает вопрос, где Украине брать газ для следующего отопительного сезона. Ведь цены на него остаются высокими, а в Европе и вовсе может возникнуть его дефицит из-за шантажа со стороны России.

"Сегодня" с экспертами обсудили перспективы того, как нам пережить следующий отопительный сезон.

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Газовый баланс

До войны Украина в среднем добывала около 20 млрд кубометров газа, а потребляла около 27 миллиардов кубометров. То есть, в среднем стране нужно было импортировать около 7 млрд кубометров топлива.

И с каждым годом потребление этого вида топлива снижалась. Например, за прошлый год наша страна смогла уменьшить потребление газа на 6,6%. Скорее всего в этом году экономия будет еще большей. Но все равно какое-то количество топлива нам придется закупать.

Понятно, что в следующем отопительном сезоне из-за огромного количества разрушенных домов на востоке Украины, потребление газа населением сократится. Кроме того, из почти четырех миллионов уехавших в ЕС украинских беженцев, как минимум треть из них останется пока в Европе. Такие прогнозы дают многие эксперты.

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Также, скорее всего, из-за высоких цен на топливо химические предприятия, которые производят удобрения, не возобновят производство, а значит, потребление еще больше снизится.

К сожалению, из-за войны снижается не только потребление, но и добыча газа в Украине. Дело в том, что большая часть отечественных месторождений находится в Харьковской и Полтавской областях. А там из-за боевых действий добыча снижается.

Сейчас добыча упала примерно на 15% по стране. Это если брать вместе "Укргаздобычу" и частные компании, – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Если война закончится в ближайшее время, то, скорее всего, падение добычи будет минимальным. Но есть риск оккупации этих областей и тогда совсем не понятно, сколько газа будет физически добывать Украина.

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Где брать газ

Украина предлагает Европе, которая собирается сокращать потребление российского газа, делать это не за счет Украины, а за счет санкций против "Северного потока". Идея заключается в том, чтобы увеличить прокачку через нашу ГТС, собрать больше денег за транзит и на них купить больше газа.

Европа будет сокращать потребление российского газа, мы предлагаем, чтобы это началось с сокращения через "Северный поток-1". Потому что нам сейчас транзит нужен для того, чтобы гарантировать работоспособность нашей газотранспортной системы, – сказал генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Кроме того, это может стать своеобразной защитой украинской трубы от агрессоров.

Некоторые эксперты предлагают воспользоваться сложившейся на мировых рынках ситуацией, и, по сути, менять газ на зерно, которое в этом году рискует стать таким же дорогим, как и топливо.

В ближайшее время в Северной Африке будет наблюдаться острейший дефицит зерна. Наша посевная под угрозой, но резерв зерна есть. С учетом возрастающей динамики роста цен на зерно мы можем предложить Египту бартерный обмен из расчета 1:1, то есть одна тонна зерна на одну тысячу кубических метров природного газа, – говорит экономист Алексей Кущ.

По словам эксперта, этот газ необязательно физически поставлять в Украину. Ведь терминалов по приему сжиженного газа у нас нет.

Можно договориться о так называемом виртуальном реверсе: Египет транспортирует СПГ, например, в Италию, и эта поставка засчитывается как выполнение газового контракта "Газпромом" или трейдерами, работающими с российским газом. А Украина отбирает физические объемы со своей ГТС на восточной границе с отражением данных учета на западной, – говорит Алексей Кущ.

По его словам, наша ГТС может принимать примерно 5–6 млрд куб. м газа даже в режиме реального реверса.

Ранее мы писали, как враг уничтожает нефтебазы и прогнозировали, что будет с рынком топлива в Украине. Мы также рассказывали о том, как в Германии обыскали офисы российского "Газпрома".